Парламент Адыгеи инициировал досрочную страховую пенсию для инструкторов по физкультуре

Инициатива обоснована тем, что в адрес депутатов республики поступают многочисленные обращения от инструкторов по физкультуре в дошкольных учреждениях

МАЙКОП, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета - Хасэ (парламента) Адыгеи инициировали включение инструкторов по физической культуре дошкольных организаций в список должностей, представители которых имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Соответствующее обращение парламент направил в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Инициатива обоснована тем, что в адрес депутатов республики поступают многочисленные обращения от инструкторов по физкультуре в дошкольных учреждениях. Они не могут воспользоваться правом на досрочное назначение страховой пенсии по старости, поскольку эта должность не учтена в необходимом перечне.

"Проведя ряд консультаций, изучив совместно с профильным министерством вопрос, мы пришли к выводу, что инструктор по физкультуре выполняет те же педагогические задачи, что и другие педагогические работники дошкольных образовательных организаций. Такие сотрудники соответствуют всем квалификационным требованиям для досрочного назначения страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей. В связи с этим и инициировано обращение с просьбой рассмотреть соответствующий вопрос", - сказали в парламенте.

Инструктор, в частности, организует активный отдых обучающихся и воспитанников, обеспечивает их безопасность при проведении спортивных занятий, оказывает первую доврачебную помощь. Так же, как и другие педагоги, он участвует в работе педсовета, проходит аттестацию для педагогов, проводит мониторинг физической подготовки и ведет необходимую документацию и отчетность.