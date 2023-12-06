Мишустин рассказал, что из фантастических изобретений хотел бы машину времени

Премьер-министр также упомянул способы перемещения людей "без использования вообще каких-либо видов топлива"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал молодым слушателям, что из фантастических изобретений больше всего хотел бы видеть в реальности машину времени.

"Из фантастических вещей, наверное, это машина времени. Но только с одним условием: чтобы обязательно возвращаться, а то забросят куда-нибудь", - ответил Мишустин в лектории общества "Знание" на вопрос, какие изобретения, существующие только в фантастических произведениях, он хотел бы видеть в реальности.

Также глава кабмина упомянул космические полеты, которые были бы так же просты, "как поехать в другой город", и способы перемещения людей "без использования вообще каких-либо видов топлива".

Премьер обратил внимание на то, что многие идеи, взятые людьми из фантастических произведений, впоследствии были реализованы и сейчас стали частью повседневной жизни. Он привел в пример подводную лодку, которая была представлена в рассказе Жюля Верна 1869 года "Двадцать тысяч лье под водой".

"Мобильный телефон, видеотелефон, лазер - это все когда-то было на странице книг, - отметил он. - А сейчас вполне реальные вещи. Уверен, что так будет и с некоторыми другими идеями".