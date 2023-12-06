Количество незаконных рубок в СФО за пять лет сократилось на 40%

По данным замначальника департамента лесного хозяйства по СФО Юрия Иванько, ущерб снизился на 56%

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Количество незаконных рубок в регионах Сибирского федерального округа за пять лет уменьшилось на 40%, сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель начальника департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько.

"В округе, если взять пятилетний период, количество незаконных рубок в целом у нас сократилось на 40%, объем уменьшился на 64% и ущерб снизился на 56%", - сказал, уточнив, что причины положительной динамики кроются в усилении патрулирования лесов и применении дистанционного зондирования земли для мониторинга ситуации с рубками.

Летом 2019 года в Сибири были крупные пожары. Площадь возгораний и их количество превысили среднегодовые значения примерно в 1,5 раза. Пожары 2019 года вызвали широкий общественный резонанс. В результате на государственном уровне начался процесс пересмотра законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров. Одной из причин распространения огня, как отмечалось, стала деятельность черных лесорубов. Минприроды России предложило разработать меры, направленные на пресечение незаконных рубок.