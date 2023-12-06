Пилотам "Уральских авиалиний", посадившим в поле A320, предложили уволиться

Жена Эдуарда Семенова Анна сообщила, что написала по сложившейся ситуации обращение президенту РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Белов и Эдуард Семенов, посадившие Airbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском, получили предложение уволиться по собственному желанию, сообщила ТАСС жена Эдуарда Анна Семенова.

Ранее о том, что командир эскадрильи от имени руководства компании предложил уволиться Белову и Семенову, со ссылкой на родственников пилотов сообщили "Известия".

"Да, подтверждаю", - ответила Семенова на вопрос, было ли сделано такое предложение ее мужу. По ее словам, то же самое предлагали сделать и пилоту Белову. "Без объяснения причин", - добавила собеседница агентства.

Семенова также сообщила, что написала по сложившейся ситуации обращение президенту РФ.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" ТАСС отказались комментировать ситуацию. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры агентству сообщили, что не проводят проверку, так как заявлений от пилотов в ведомство не поступало, но проводят мониторинг сообщений в СМИ на эту тему.