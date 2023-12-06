6 декабря, 13:17
Экстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области

Пилотам "Уральских авиалиний", посадившим в поле A320, предложили уволиться

Жена Эдуарда Семенова Анна сообщила, что написала по сложившейся ситуации обращение президенту РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Белов и Эдуард Семенов, посадившие Airbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском, получили предложение уволиться по собственному желанию, сообщила ТАСС жена Эдуарда Анна Семенова.

Читайте также
Эксплейнер
Что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском

Ранее о том, что командир эскадрильи от имени руководства компании предложил уволиться Белову и Семенову, со ссылкой на родственников пилотов сообщили "Известия".

"Да, подтверждаю", - ответила Семенова на вопрос, было ли сделано такое предложение ее мужу. По ее словам, то же самое предлагали сделать и пилоту Белову. "Без объяснения причин", - добавила собеседница агентства.

Семенова также сообщила, что написала по сложившейся ситуации обращение президенту РФ.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" ТАСС отказались комментировать ситуацию. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры агентству сообщили, что не проводят проверку, так как заявлений от пилотов в ведомство не поступало, но проводят мониторинг сообщений в СМИ на эту тему. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьЭкстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области