СПЧ и Минпросвещения создадут рабочую группу по проблемам в школьном образовании

СПЧ выразил готовность к плотному и эффективному взаимодействию с министерством

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) создаст совместную рабочую группу с Министерством просвещения РФ для обсуждения проблем в школьном образовании. Об этом сообщает Telegram-канал совета.

В сообщении отмечается, что после встречи президента РФ Владимира Путина с СПЧ 4 декабря, в ходе которой поднимались несколько проблем в сфере школьного образования, последовала реакция из Министерства просвещения РФ - выступавшую на эту тему члена СПЧ, детского омбудсмена Ульяновской области Екатерину Смороду пригласили обсудить ситуацию с министром Сергеем Кравцовым.

"Они договорились создать совместную рабочую группу и прорабатывать каждую проблему, которую обозначит СПЧ, вместе с возможными вариантами решений", - сообщает совет. СПЧ благодарит министерство за оперативную реакцию и готов к плотному и эффективному взаимодействию, отмечается в сообщении.

На встрече с президентом Сморода, в частности, подняла проблемы дискредитации преподавателей в информационном пространстве и большой загруженности педагогов из-за необходимости вести отчетность.