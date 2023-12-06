В Волгоградской области модернизируют все медицинские службы к 2034 году

По данным администрации региона, помимо обновления и дооснащения действующих объектов в планах построить еще десятки новых

ВОЛГОГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Единая современная система оказания медицинской помощи жителям будет создана к 2034 году в Волгоградской области, что позволит полностью модернизировать все медицинские службы региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"Считаю, что сегодня у нас с вами есть все, чтобы приступить к новому этапу нашей совместной работы - к формированию на территории Волгоградской области единой современной пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи жителям региона. Эта задача для меня, для органов власти является приоритетной и неотъемлемой составляющей частью социально-экономического развития Волгоградской области до 2034 года", - цитирует пресс-служба губернатора, уточняя, что в рамках создания единой системы в регионе модернизируют все без исключения медицинские службы.

По данным администрации Волгоградской области, помимо обновления и дооснащения действующих объектов будут построены еще десятки новых. Так, приоритетные задачи следующего периода в онкослужбе - это строительство Центра позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ/КТ), создание двух дополнительных ЦАОПов на базе Котельниковской и Жирновской районных больниц. В сфере кардиослужбы акцент будет сделан на дооснащение трех действующих первичных сосудистых центров в волгоградской больнице №15, а также в Камышине и Михайловке до статуса региональных сосудистых центров, а также активное внедрение современных телемедицинских технологий. Кроме того, в планах - строительство четырех новых первоочередных зданий подстанций скорой в районах Волгограда, вертолетной площадки в облбольнице №1, создание трассового медпункта на участке магистрали Волгоград - Каменск-Шахтинский. В продолжение развития инфекционной службы запланировано возвести новую детскую инфекционную больницу в Волгограде, инфекционную больницу для взрослых и лечебно-консультационный центр по борьбе с туберкулезом.

В ведомстве добавили, что отдельное внимание уже в ближайшее время уделят продолжению модернизации первичного звена. До 2025 года включительно предусмотрено строительство еще 24 объектов, капремонт 37 зданий медорганизаций, закупка 77 единиц автотранспорта и 36 санитарных автомобилей, а также 249 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжелого. До 2034 года Волгоград получит 10 новых поликлиник и поликлинических отделений в самых быстрорастущих по числу жителей районах города - Советском, Дзержинском, Кировском, Тракторозаводском. По районам области стоят задачи провести ремонтные работы в стационарах большинства больниц, в том числе завершить строительство стационара для Алексеевской больницы и реконструкцию здания санатория для поликлиники Жирновской районной больницы.