МВД предупредило о новом мошенничестве под видом розыгрыша билетов на елку в Кремле

По данным ведомства, злоумышленники предлагают принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты известных исполнителей или же посещение популярных елок в крупных городах России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. МВД России предупредило о новых схемах мошенников, которые предлагают через рассылку в мессенджерах принять участие в розыгрыше билетов, в том числе на Кремлевскую елку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"В мессенджерах гражданам направляется массовая рассылка. В сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты известных исполнителей или же посещение популярных елок в крупных городах России, в том числе и Кремлевской елки", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что к сообщению прилагается специальная ссылка, якобы служащая для составления заявки, но на самом деле ведущая на фишинговый сайт. "Перейдя по ней, предлагается ввести свои персональные и платежные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша. Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию", - подчеркнули в МВД.