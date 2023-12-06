В отборочном туре олимпиады "Я - профессионал" приняли участие более 132 тыс. человек

Этот этап олимпиады прошел в дистанционном формате с 17 ноября по 3 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Более 132 тыс. студентов со всей России приняли участие в отборочном этапе олимпиады "Я - профессионал", который прошел в дистанционном формате с 17 ноября по 3 декабря. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС руководитель олимпиады Валерия Касамара.

"Олимпиада - очень длительный процесс для нас - организаторов, сейчас мы подводим итоги отборочного этапа. <...> Всего в отборочном этапе по всей стране принял участие 132 681 человек. Если посмотреть, сколько ребят из Санкт-Петербурга дошли до отборочного этапа, то получается, что каждый девятый студент, принявший участие в отборочном этапе, - студент из Петербурга. Это просто супер-результат", - сказала она, добавив, что даты проведения заключительного этапа будут известны позже.

Как добавила Касамара, по количеству участников Петербург занял второе место, первое место традиционно у Москвы. Всего в отборочном этапе было представлено 73 направления, в том числе "Программирование и информационные технологии", "Лечебное дело и педиатрия", "Юриспруденция".

"Сегодня мы пытаемся рассказать ребятам, что готовиться для выхода на рынок труда надо так же тщательно и кропотливо, как они готовились к ЕГЭ, поскольку сегодня выйти на рынок труда, не понимая основных требований работодателя, оказывается травмирующей историей для молодых специалистов. Поэтому те ребята, которые оказываются в нашей экосистеме, получают все инструменты, карьерную навигацию и помощь в том, чтобы стать достойным молодым специалистом", - сказала она, отметив, что у олимпиады более 500 компаний, которые являются партнерами.

Среди организаторов направлений олимпиады - Санкт-Петербургский государственный университет, университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. "Новые направления - "Языкознание и литературоведение", "История и культура России" пользуются популярностью среди студентов из новых регионов России, и мы совместно с Мариупольским государственным университетом, который согласился выступить партнером, приняли решение провести очный этап на базе Мариупольского университета", - рассказал и.о. заместителя первого проректора по молодежной политике и организации приема СПбГУ Андрей Ивасько.

Всероссийская студенческая олимпиада "Я - профессионал" входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Ее дипломанты получают льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, возможность пройти стажировку в крупной российской компании, а медалисты - премию от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.