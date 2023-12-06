Минюст готовит инициативы об усилении защиты детей, матерей и отцов

Также ведомство подготавливает законодательные инициативы об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минюст России готовит законодательные инициативы об усилении защиты жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов и ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на встрече в Совете Федерации с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко в формате открытого диалога.

По словам министра, это станет следующим шагом в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Чуйченко напомнил, что ранее "именно Минюст вышел с инициативой год назад о запрете смены пола в документах ЗАГС, помог разработать соответствующие нормы".

"Мы понимаем, что необходима не только поддержка семьи, материнства и детства с помощью социальных гарантий, но и защита семьи в публичной правовой плоскости. Сейчас Минюст ведет разработку ряда законодательных инициатив, направленных на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений против несовершеннолетних", - отметил министр.