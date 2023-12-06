Глава Минюста считает необходимым создать новый закон о нотариате

Константин Чуйченко напомнил о "всем известных уголовных делах в отношении нотариусов и некоторых руководителей нотариальных палат, непрозрачной процедуре конкурсов, использовании нотариата в схемах при совершении сомнительных операций, потенциально направленных на легализацию доходов, полученных незаконным путем, и так далее"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции России Константин Чуйченко считает необходимым разработать новый закон о нотариате в России. Об этом заявил на встрече в Совете Федерации с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко в формате открытого диалога.

"Нужно готовить новый закон о нотариате, отвечающий всем сегодняшним требованиям и вызовам. Прошу нас в этом поддержать", - сказал министр.

Глава Минюста отметил, что в действующем законе об основах законодательства о нотариате контроль за исполнением профессиональных обязанностей государственных нотариусов осуществляет Минюст, частных - нотариальные палаты. "Но у нас сегодня нет ни одного государственного нотариуса", - заметил он.

"В целом, в частном нотариате работают высокопрофессиональные юристы, обеспечивающие стабильность гражданского оборота. Вместе с тем есть серьезные проблемы, связанные с регулированием профессии, - подчеркнул Чуйченко. - Сегодня это фактически закрытая корпорация, которой государство делегировало полномочия по совершению нотариальных действий от своего имени, и которая при этом находится вне всякого контроля. Вход в профессию, проверка профессиональной деятельности, дисциплинарные производства, освобождение от должности нотариуса - все в зоне ответственности самого нотариального сообщества".

Он напомнил о "всем известных уголовных делах в отношении нотариусов и некоторых руководителей нотариальных палат, непрозрачной процедуре конкурсов, использовании нотариата в схемах при совершении сомнительных операций, потенциально направленных на легализацию доходов, полученных незаконным путем, и так далее". А "инструментов реагирования на эти факты, кроме уголовного преследования, практически нет", заметил министр.

Нежелание согласований нормативных актов

Минюст вправе проверять у частного нотариата только правила делопроизводства, напомнил Чуйченко. "Абсурдным является и то, что эти вопросы невозможно решить на уровне подзаконного регулирования - из 43 полномочий на издание нормативных правовых актов в сфере частного нотариата 39 находятся в совместной компетенции с Федеральной нотариальной палатой", - заявил министр. "Все, что нотариату кажется некомфортным просто не согласовывается. Это означает, что приказ не сможет пройти государственную регистрацию и будет нарушена процедура, - пояснил он. - Как пример - мы сейчас не можем выполнить требование Генеральной прокуратуры по проектам приказов, в которых выявлены коррупциогенные факторы. Федеральная нотариальная палата просто не согласовывает подготовленные редакции".

По его мнению, "необходима полная реконструкция законодательства" о нотариате.