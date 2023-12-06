В Херсонской области создали школу молодого лидера

Первое занятие в ней провел и.о. начальника Департамента внутренней политики области, руководитель регионального отделения "Боевого братства" Игорь Телегин

ГЕНИЧЕСК, 6 декабря. /ТАСС/. Общественники Херсонской области запустили в Геническе серию тренингов по личностному развитию в рамках школы молодого лидера, передает корреспондент ТАСС.

Первое занятие с учениками провел и.о. начальника Департамента внутренней политики Херсонской области, руководитель херсонского регионального отделения "Боевого братства" Игорь Телегин, который является ветераном войны в Афганистане. Руководя подразделением, он совершил 36 боевых выходов и не потерял ни одного бойца.

"Школа молодых лидеров выстраивается для молодого поколения, которое сейчас учится. Они себя еще только ищут и очень важно сейчас их зарядить энергией и показать на реальных примерах, чтобы они дальше строили не только себя лично, но и свой жизненный путь", - сказал Телегин.

Он отметил, что молодое поколение - это фундамент будущей великой России. "Сегодня мышление у этих людей настолько скоростное… Если взять XIX век, к примеру, для решения одного вопроса нужны были месяцы, нужно было приехать из Санкт-Петербурга в Москву. Сейчас настолько много информации, она постоянно считывается, и молодежь ее воспринимает файлами. Здесь очень важно, чтобы они не потерялись", - добавил Телегин.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате (ОП) РФ, зампред ОП Херсонской области, заведующий кафедрой журналистики Херсонского педагогического университета Александр Малькевич в ноябре сообщил ТАСС, что в школе будут готовить учеников к ведению деятельности в ОП и других общественных институтах.