В Свердловской области заболеваемость коклюшем выросла в 3,6 раза

Среди причин называют, в частности, снятие ограничительных мероприятий, введенных в период пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость коклюшем в Свердловской области выросла в этом году в 3,6 раза по сравнению с показателями 2015-2019 годов и достигла уровня 26 человек на 100 тыс. жителей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"В 2023 году в Свердловской области эпидемиологи отмечают рост заболеваемости коклюшем. <...> Показатель за 10 месяцев 2023 года достиг 26,6 на 100 тыс. населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости <...> 2015-2019 годов", - говорится в сообщении.

Среди причин называют, в частности, снятие ограничительных мероприятий, введенных в период пандемии, и цикличность эпидемического процесса.

"По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, обследуются контактные лица, вводятся ограничительные мероприятия. Именно разобщение детей (ограничение контактов) является самой эффективной мерой для ограничения распространения заболеваемости в организованном коллективе. Для снижения риска заболевания коклюшем необходимо соблюдать и другие меры неспецифической профилактики - проветривать помещения, использовать рециркуляторы для дезинфекции воздуха, проводить влажную уборку с использованием дезинфектантов. Родителям следует помнить, что при появлении у ребенка признаков инфекционного заболевания (кашля), не нужно отправлять его в детский сад или школу и заниматься самолечением, а необходимо обратиться к врачу", - рассказали в ведомстве, подчеркнув, что держат ситуацию на контроле.

Коклюш - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Основным признаком заболевания являются мучительные приступы кашля.