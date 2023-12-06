Колокольцев заявил о важности возобновления контактов с КНР в постковидный период

Планируется расширение географии регионального сотрудничества, сказала официальный представитель МВД Ирина Волк

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев во время встречи в ходе рабочей поездки в Китай отметил важность возобновления контактов двух стран в постковидный период. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Глава МВД Владимир Колокольцев прибыл в Китай, где посетил город Сиань и встретился с секретарем парткома провинции Шэньси Чжао Идэ.

"Глава российского ведомства сделал акцент на важности возобновления контактов в постковидный период между правоохранительными органами России и Китая, в том числе на уровне территориальных подразделений. В текущем году уже состоялся обмен делегациями, в котором с российской стороны участвовали МВД по Республике Бурятия и ГУ МВД России по Иркутской области. В дальнейшем планируется расширение географии регионального сотрудничества", - сказала Волк.

Она отметила, что стороны выразили уверенность, что состоявшаяся встреча послужит еще одним важным шагом в деле укрепления российско-китайских связей в правоохранительной сфере.