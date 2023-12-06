Профсоюз Норвегии объявил о намерении поддержать забастовку в Швеции против Tesla

По словам председателя Fellesforbundet Йорна Эггума, профсоюз реализует свою угрозу, если к 20 декабря компания не примет требования IF Metall

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Крупнейший профсоюз Норвегии, Fellesforbundet, объединяющий работников частного сектора, предупредил, что может начать препятствовать производству автомобилей Tesla в знак солидарности со шведским профсоюзом IF Metall. Последний требует, чтобы американский автопроизводитель заключил коллективный договор.

"Они борются с враждебно настроенной к профсоюзам компанией от имени всего рынка труда", - заявил председатель Fellesforbundet Йорн Эггум в интервью газете Dagbladet Børsen. Профсоюз реализует свою угрозу, если к 20 декабря Tesla не примет требования IF Metall.

Накануне о готовности к акциям солидарности заявил датский профсоюз 3F Transport, объединяющий портовых рабочих и водителей. Если американская компания не заключит с шведским профсоюзом коллективный договор, то через 13 дней он прекратит прием и доставку в Швецию автомобилей Tesla, предназначенных для ее рынка.

27 октября профсоюз промышленных рабочих IF Metall объявил забастовку, поскольку администрация Tesla отказалась подписывать коллективный договор. Сначала акция затронула только работников сервисного центра Tesla, но 3 ноября она распространилась и на другие автомастерские, которые перестали обслуживать автомобили Tesla. В ноябре другие организации объявили о "мерах симпатии", которые будут действовать до подписания коллективного договора. В частности, профсоюзы работников транспорта и портовых рабочих блокируют погрузку автомобилей Tesla в шведских портах, профсоюзы электриков и уборщиков - ремонт и уборку в помещениях и на зарядных станциях, объединения служащих и почтовых работников - почту и посылки для Tesla, маляров и строителей - работы в более чем 100 мастерских. 27 ноября Tesla подала иски против почтовой службы Postnord и Транспортного управления, так как компания не получала номерные знаки для своих авто, а окружной суд постановил, что власти должны найти решение вопроса об их доставке Tesla.