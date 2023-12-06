Госдума вводит бесплатное профобучение для инвалидов боевых действий

Согласно законопроекту, военнослужащие-контрактники, признанные инвалидами боевых действий, смогут бесплатно пройти обучение по основным программам профобучения или программам профпереподготовки, продолжительностью до четырех месяцев

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во II чтении законопроект о праве военнослужащих-контрактников, признанных инвалидами боевых действий, на бесплатное профобучение.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в июне, в I чтении депутаты приняли его в июле. Поправками дополняется закон "О статусе военнослужащих". Согласно документу, военнослужащие-контрактники, признанные инвалидами боевых действий, смогут бесплатно пройти обучение по основным программам профобучения или программам профпереподготовки, продолжительностью до четырех месяцев. На этот срок за ними сохраняется обеспечение всеми видами довольствия в порядке, установленном Минобороны РФ или другими органами, в которых предусмотрена военная служба.

По действующим нормам право на обучение предоставляется лишь для военнослужащих-контрактников, общая продолжительность военной службы которых составляет пять лет и более. При этом сейчас такие военнослужащие могут лишь проходить профпереподготовку по одной из гражданских специальностей. Законопроект предлагает наделить и таких военнослужащих правом на бесплатное профобучение и профпереподготовку при увольнении со службы, сроком до четырех месяцев. За ними также сохраняется обеспечение всеми видами довольствия. Кроме того, действующее право таких военнослужащих завершать учебу бесплатно, если они были уволены со службы в период обучения, распространяется также на контрактников, признанных инвалидами боевых действий.

Согласно поправкам ко II чтению проекта, военнослужащие-контрактники, признанные инвалидами боевых действий и уволенные со службы, также получают право на бесплатное направление за счет средств федеральной государственной службы занятости населения на прохождение профобучения или получение дополнительного профобразования.

При этом те из них, кто имеет право на пенсию, также наделяются возможностью получать профобразование по направлению и за счет средств организаций, в которых они работают, с выплатой среднего заработка во время обучения. Сегодня такие права предоставляются только военнослужащим-контрактникам, уволенным со службы по достижению предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.