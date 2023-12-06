Минюст сообщил о росте числа мест для отбытия принудительных работ за три года

Их количество увеличилось в девять раз, заявил глава ведомства Константин Чуйченко

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число мест для осужденных к принудительным работам в России за три года выросло в девять раз. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на встрече в Совете Федерации с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко в формате открытого диалога.

"В начале 2020 года, когда мы только начали заниматься данным вопросом, в исправцентрах функционировало около 5,5 тыс. мест. С учетом принятых нами мер по состоянию на ноябрь 2023 года создано уже 45 тыс. мест в 385 исправительных центрах, то есть количество мест для осужденных к принудительным работам за три года увеличилось почти в девять раз", - сказал Чуйченко.

Сейчас в исправцентрах работают 32,5 тыс. человек.

Глава Минюста особо отметил, что это наказание не связано с лишением свободы, а отбывшие его реже совершают повторные преступления чем лица, отбывавшие наказание в колониях. "Так, в 2022 году из почти 7,5 тыс. освободившихся после отбывания наказания в виде принудительных работ лишь 194 человека совершили повторное преступление и были заключены под стражу. В 2023 году аналогичный показатель - 169 из 9,5 тыс. человек, или менее 2%, - привел цифры министр. - Уже сейчас можно уверенно говорить, что рецидив после исправцентров кратно ниже, чем рецидив после мест лишения свободы".