Нейросеть, искусственный интеллект, харизма и Тейлор Свифт. Главные слова года

Каждый год различные университеты и издательства выбирают "слово года". За победу борются не только неологизмы, но и привычные слова и выражения, частота использования которых значительно выросла. Эти слова во многом отражают настроения и тенденции в обществе

Слово года по-русски

"Нейросеть" — слово года по версии Института Пушкина. При выборе слова года эксперты сформировали лонг-лист. В него вошли слова из разных сфер, среди которых были "импортозамещение", "СНГ", "заимствование", "педагог", "волонтер". Но инструменты, с помощью которых можно определить их частотность, показали, что безоговорочным лидером стала "нейросеть". Так, по данным Wordstat, только за последний месяц слово "нейросеть" вводили в поисковую строку около 4 млн раз. А согласно "Медиалогии", в 2023 году в СМИ и соцсетях вышло 104 680 сообщений со словом "нейросеть", что в три раза больше, чем в 2022-м.

Слова-2023 по версии англоязычных словарей

"Ризз" (rizz) — укороченный вариант слова "харизма", означающий "стиль, шарм или привлекательность", стал словом года по версии Оксфордского словаря английского языка. Термин взлетел в социальных сетях, он популярен у англоязычной молодежи. "Резкий рост данных об использовании слова "ризз" доказывает, что слова и фразы, возникшие из интернет-культуры, все больше становятся частью повседневной речи и будут продолжать формировать языковые тенденции в будущем", — говорится в сообщении издательства университета.

В финальный список попало также слово "свифти" (Swiftie) — так называют поклонников американской поп-певицы Тейлор Свифт, которая стала человеком года по версии журнала Time и вошла в топ-5 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Еще в списке Оксфордского словаря слово "ситуашения" (situationship) — "романтические или сексуальные отношения, которые не считаются формальными или установленными".

Кембриджский словарь, словарь английского языка Collins и американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary выбрали понятия, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Собственно, "искусственный интеллект" Collins признал словом года. Он определяет ИИ как "моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ". "Нужен текст для презентации на завтрашнее утро? Нет проблем. Рецепт для ужина из того, что у вас осталось в холодильнике? Готово. И хотя люди были по понятным причинам очарованы им, они также начали немного беспокоиться", — поясняется на сайте издания.

Кембриджский словарь выбрал глагол hallucinate — "галлюцинировать". Речь, в частности, о новом значении этого глагола, который в контексте ИИ-технологий может переводиться как "производить ложную информацию". Как указали составители словаря, "галлюцинировать" стало одним из многих слов, которые в этом году обрели дополнительные значения в свете развития ИИ.

Merriam-Webster's Collegiate Dictionary признал словом года прилагательное authentic ("аутентичный"). Редакция дает несколько определений слову: неложный, настоящий, действительный, соответствующий фактам, сходный с оригиналом, передающий основные черты. В этом контексте его тоже связывают с ИИ. "Можем ли мы верить тому, что студент сам написал эту работу? Можем ли мы быть уверены в том, что политик действительно сделал такое заявление? С некоторых пор мы больше не можем сразу довериться тому, что видим", — пояснил ведущий редактор словаря Питер Соколовски агентству Associated Press.

Оксфордский словарь тоже не оставил ИИ без внимания: в финальный список вошло слово "промпт" (prompt), которое обозначает "заданную программе или алгоритму на основе искусственного интеллекта инструкцию".

Главные слова прошлых лет

Институт русского языка имени Пушкина признал главным словом прошлого года "наследие". Выбор был связан с тем, что в 2022 году отмечались юбилеи многих выдающихся государственных деятелей, ученых, художников, писателей, режиссеров.

Оксфордский словарь назвал словом 2022 года сленговое выражение goblin mode ("режим гоблина") — это "чрезвычайно эгоистичная модель поведения, отвергающая общественные нормы и ожидания, для которой характерны лень, неопрятность и жадность". Формулировка получила широкое распространение в феврале 2022 года, попав в заголовки газет и журналов. Этому способствовала отмена ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Популярность выражения могла отражать настроение людей, отвергающих идею возвращения к нормальной жизни.

Слово-2022 по версии Кембриджского словаря — homer, игровая ситуация в бейсболе, при которой отбивающий и нападающий успевают пробежать полный круг по базам — четырем точкам — и вернуться на исходную позицию. Термин получил популярность благодаря игре Wordle, где игроки угадывают зашифрованное слово.

Collins назвало главным словом года лексему permacrisis ("пермакрайсиз", или постоянный кризис), то есть "продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения". Merriam-Webster's Collegiate Dictionary — gaslighting, то есть психологическую манипуляцию, при которой жертва начинает сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятия реальности и воспоминаний. А американский онлайн-словарь Dictionary.com выбрал словом 2022 года woman — "взрослое лицо женского пола". ​​​​

В 2021 и 2020 году слова года были предсказуемо связаны с пандемией и борьбой с ней. В 2021 году Кембриджский словарь объявил главными слова с корнем vax, а Институт русского языка имени Пушкина — слово "Спутник". В 2020 году Институт русского языка имени Пушкина выбрал "самоизоляцию" и "обнуление", Кембриджский словарь — quarantine, издательство Harper Collins — lockdown. Оксфордский словарь определиться со словом года не смог, поэтому назвал главными сразу 16 слов, среди которых, помимо пандемических coronavirus, social distancing и COVID-19, оказались слова "белорусский" (в связи с массовыми протестами в стране), "импичмент" (в начале года Дональда Трампа обвинили в злоупотреблении властью, но потом оправдали) и "разрушительный лесной пожар" — bushfire (в январе горела почти вся Австралия).