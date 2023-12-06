Парк культуры и отдыха в Жуковском благоустроят до конца 2024 года

В парке планируется обустройство отдельных маршрутов для велосипедистов и для прогулок мам с детьми, также там появятся экотропы с натуральным покрытием

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Маршруты для велосипедистов, экотропы с натуральным покрытием и места для отдыха мам с детьми обустроят в парке культуры и отдыха в Жуковском. Работы по благоустройству территории планируется завершить в 2024 году, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"При разработке концепции благоустройства парка были учтены многочисленные пожелания и запросы жуковчан, принимавших участие в соучаствующем проектировании, касаемо наполнения территории. В парке планируется обустройство отдельных маршрутов для велосипедистов, для прогулок мам с детьми, появятся экотропы с натуральным покрытием. Будет сохранено то зонирование, к которому жители привыкли, но парк станет более связным и удобным", - привели в тексте слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что в проекте предусмотрены прогулочная, детская, спортивная, техническая зоны, зоны тихого отдыха, аттракционов, пикника и мероприятий. Все новые точки притяжения распределены равномерно и рассчитаны на разнообразные запросы жителей. Как уточнили ТАСС в министерстве, работы планируется завершить до конца 2024 года.

Отмечается, что пространство у существующего амфитеатра останется территорией для мероприятий и активного отдыха. Здесь предусмотрено покрытие из плитки, сквозь которую со временем прорастет трава, и она будет выглядеть вполне природно. Существующие павильоны обновят для поддержания единого архитектурного стиля. Зоны аттракционов, детской, спортивной и собачьей площадок останутся на прежних местах. Спортивная зона будет включать воркаут, поле для бадминтона, трибуну с навесом и зоной отдыха. От главной площади с амфитеатром проложат экотропу с теневыми навесами и игровыми столами для шахмат и домино. В парке также установят камеры видеонаблюдения и уличные фонари, выполненные в максимально нейтральном дизайне, сливающимся со стволами деревьев.