В Белгородской области откроют второй ковид-центр из-за роста заболеваемости

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников при этом отметил, что ситуация в настоящее время полностью под контролем

БЕЛГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Второй в Белгородской области инфекционный центр откроют в селе Терновке Яковлевского округа в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

Сейчас единственный в Белгородской области инфекционный центр для лечения пациентов с COVID-19 работает в Старом Осколе, там оказывают помощь порядка 135 больным.

В Терновке начнут принимать пациентов с коронавирусом с четверга. "Персонал готов, палаты готовы. <...> Коллектив знает, как работать в таких условиях - они во время пандемии спасли не одну сотню пациентов. После эпидсезона вернемся к организации медицинской помощи в прежнем режиме", - написал Иконников.

По его словам, ситуация с заболеваемостью в настоящее время полностью под контролем. "Три года назад у нас не было двух сильных инфекционных центров, и было 3,6 тыс. максимум пациентов в стационаре. Сейчас нам требуется порядка 200 коек", - сообщил Иконников.