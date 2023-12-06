Минюст заявил, что в течение 3 лет новое преступление совершают до 43% отбывших наказание

Министр Константин Чуйченко утверждал, что в первый месяц после отбытия наказания рецидивные правонарушения совершаются 9% бывших осужденных

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. До 43% бывших осужденных в течение первых трех лет после отбытия наказания совершают новые преступления. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на встрече в Совете Федерации с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко в формате открытого диалога, отвечая о необходимости института пробации - помощи бывшим осужденным вернуться к нормальной жизни.

По его словам, в течение первого месяца после отбытия наказания и выхода на свободу рецидивные преступления совершают 9% бывших осужденных, в течение первого года после освобождения порядка 20-23% совершают новые преступления.

"А если брать трехлетнюю перспективу (после отбытия наказания по приговору суда) у нас рецидивность составляет до 43%", - заметил он.

Со следующего года в России вступает в силу закон о пробации.