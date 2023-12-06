Собянин: въезд с Нижегородской улицы на ТТК в Москве планируют открыть до конца года

Мэр уточнил, что движение по эстакаде должны открыть уже к следующему лету

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство нового въезда на Третье транспортное кольцо (ТТК) с Нижегородской улицы планируют завершить в столице до конца года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новый въезд с Нижегородской улицы на ТТК планируем запустить до конца года. Здесь уже положили асфальт, сделали освещение, дождевую канализацию и автоматическое регулирование движения. Заканчиваем строительство двух подземных пешеходных переходов в районе дома 102 на Нижегородской улице", - написал мэр.

По его словам, над улучшением транспортной инфраструктуры работают и в других районах столицы.

"Продолжаем строить многоуровневую развязку для съезда с МСД (Московского скоростного диаметра - прим. ТАСС) на Каширское шоссе в сторону области в Москворечье-Сабурове. По проекту там появится эстакада длиной больше 300 м и дороги общей протяжённостью свыше 1,7 км. Кроме этого, реконструируем пешеходный переход в районе 57-го дома на Каширском шоссе", - добавил Собянин.

Он уточнил, что движение по эстакаде должны открыть уже к следующему лету. Таким образом будет завершено развитие шестого участка южного направления МСД.

"Начали приводить в порядок улицу Кульнева в Дорогомилове. Участок протяженностью 1,1 км от улицы 1812 года до Кутузовского проспекта отремонтируем. Сделаем въезды в жилые кварталы и площадки для парковки. Работы планируем завершить до 2026 года", - заключил мэр.