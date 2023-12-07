Помогали всем Союзом: 35 лет назад жители СССР откликнулись на землетрясение в Спитаке

Утро 7 декабря 1988 года стало одной из самых трагических дат в истории Армении, тогда еще входившей в состав Советского Союза. Мощные подземные толчки, сила которых в некоторых местах составила 10 баллов, практически полностью уничтожили город Спитак и очень сильно разрушили другие города — в том числе второй по величине город Армении Ленинакан (ныне Гюмри)

Землетрясение охватило северную часть Армении с населением более 1 млн 130 тыс. человек. Примерно 30 тыс. человек погибли, без крова остались около полумиллиона. Люди из разных республик Советского Союза — России, Грузии, Узбекистана, Казахстана и других — приехали разбирать завалы и помогать пострадавшим. Своими воспоминаниями о трагедии 35-летней давности с ТАСС поделились очевидцы тех событий.

"Великий гуманитарный акт народов"

Занимавший тогда должность первого зампредседателя исполкома Спитакского райсовета Фархад Апуджанян находился в тот день в одном из сел района. "Хотели поехать в сельскую школу, на наших глазах рухнуло здание поста охраны школы. Сначала я подумал, что это какой-то заговор, но вдалеке виднелась еще одна деревня, она поднялась в воздух на глазах. Гора впереди грохотала с демоническим звуком, и мы поняли, что это землетрясение", — вспоминает он.

Затем Апуджанян поехал в Спитак. "Увидел, что в городе остались одни руины, на улицах нет людей. Ованес Григорян, председатель исполкома Спитака, подошел ко мне, мы поздоровались и плакали", — рассказывает он.

В соседнем Кировокане таких разрушений не было, однако по приезде туда оба осознали случившееся. "Мы вышли из машины, и оба одновременно потеряли сознание. Нас привели в чувство, спросили, что случилось, мы сказали, что Спитака больше нет", — говорит Апуджанян.

Вечером того же дня в разрушенный город приехал первый секретарь ЦК Компартии Армении Сурен Арутюнян. Именно тогда, по воспоминаниям Апуджаняна, о произошедшей трагедии впервые рассказали журналистам. "После этого в Спитак приехал Николай Рыжков, Михаил Горбачев прямо из США приехал в Армению, и начался поток помощи в зону бедствия. Правительство СССР приняло решение, что в течение двух-трех лет зона бедствия должна быть восстановлена. Это был великий гуманитарный акт всех народов СССР", — отмечает он.

© Peter Turnley/ Corbis/ VCG via Getty Images

"Здесь был весь Ереван, все институты и предприятия, рядом с нами был наш армянский народ, наши братья. Территории зоны бедствия поделили между союзными республиками, кто и где должен восстанавливать", — продолжает собеседник агентства. К примеру, спасатели и строители из регионов России восстанавливали крупные и мелкие села вокруг Спитака, а восстановление самого города взяли на себя узбеки и эстонцы, вспоминает он.

Апуджанян поблагодарил всех, кто помогал Армении в те дни. И особенно он выделил бывшего главу правительства СССР и всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. "Сегодня я хочу поблагодарить Николая Ивановича Рыжкова, я видел его безудержные слезы в городе Спитаке, — говорит он. — Здесь был и наш великий маэстро Шарль Азнавур".

"Мужественные люди"

Валерий Шахназаров из Тбилиси рассказал, как на второй день после землетрясения к нему из Ленинакана приехали родственники жены. Оставив детей в Грузии, они поехали обратно.

"Я вызвался поехать вместе с ними. По дороге в Ленинакан мы проехали через Спитак. Насколько я помню, это была просто груда развалин, везде ямы. Многие дома, как мне объяснили, ушли в трещины под землю", — вспоминает он.

В Ленинакан Шахназаров с родственниками доехал уже вечером. Было темно, кругом лежал глубокий снег. Въезд в город, по его словам, был заблокирован, "войска стояли, спасатели". "Мы заехали по какой-то объездной дороге. Лежали тела, накрытые простынями. Тяжелая была картина, но [в городе] не было криков, истерик, они очень мужественные люди", — описывает он увиденное.

© Peter Turnley/ Corbis/ VCG via Getty Images

"Когда рассвело, мы вышли в город, вернее, в то, что от него осталось. Было очень много машин, спасателей из разных стран. Как я понял, было очень много иностранцев. Повсюду развалины, по ним ходят поисковые группы с собаками. Сначала поехали в дом к одному из родственников, который был полуразрушен. Взяли несколько сумок, помню, помогали русские солдаты", — говорит он.

В тот день он ездил еще в несколько районов города, помогал родным забрать хоть что-то из оставшегося имущества.

"Чувство исполненного долга"

Экс-председатель Агентства Республики Казахстан по ЧС и участник восстановительных работ после Спитакского землетрясения Нурахмет Бижанов отмечает, что произошедшее в Армении потрясло всех казахстанцев. Из резерва республики были срочно направлены в районы бедствия 1 тыс. юрт и большое количество средств жизнеобеспечения. "По решению правительства Минтяжстрою Казахстана поручили восстанавливать Ленинакан, а Казагропромстрою (бывший Минсельстрой) — населенные пункты Анийского, Арагацкого и Таллинского районов Армении. Возглавить восстановительные работы в этих трех районах поручили мне. Тогда я работал заместителем председателя Казагропромстроя", — вспоминает он.

© Peter Turnley/ Corbis/ VCG via Getty Images

По словам Бижанова, центральный штаб по восстановлению был сформирован быстро, в 15 областях создали строительные отряды численностью от 50 до 200 человек, укомплектованные строительной техникой и оборудованием. В конце января — начале февраля все отряды уже были на месте бедствия. "Пострадавшие жители были крайне рады нашему приезду и помогали нам чем могли, а некоторые изъявили желание работать вместе с нашими строителями. Работали вахтовым методом продолжительностью до 30 дней. Для снижения потерь рабочего времени строителей доставляли самолетами, а работу производили весь световой день. Люди понимали важность задач и работали с пониманием и самоотверженно", — рассказывает он.

К началу учебного года, продолжает Бижанов, восстановили все школы, большинство поликлиник и детских садов, на новых площадках появились целые улицы. "Жильцов возведенных домов заселяли торжественно. У многих на глазах были слезы. В эти минуты воочию понимаешь смысл слов "чувство исполненного долга", — заключает он.

Ксения Дурыгина, Нарек Галстян, Михаил Егиков, Юлия Нитченко