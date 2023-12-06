На юге Красноярского края ограничили движение из-за схода снежной лавины

На месте схода работает спецтехника дорожной службы

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Сход снежной лавины произошел в Курагинском районе Красноярского края. Движение на месте схода ограничено, сообщила Госавтоинспекция региона.

"Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на месте схода снежной лавины в Курагинском районе. Сход снежной массы произошел на 27-м км автодороги Курагино - Черемшанка. Движение транспортных средств на участке автодороги протяженностью около 30 метров ограничено. В результате схода лавины никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте схода работает спецтехника дорожной службы.

По данным Среднесибирского УГМС, 7 и 8 декабря в горных районах Красноярского края лавиноопасно. Средняя дневная температура воздуха составит минус 35 градусов. Также синоптики обещают снег, метель и гололед.