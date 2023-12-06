Суд оштрафовал Google на 800 тыс. рублей за публикацию запрещенных материалов

Компании грозило до 4 млн рублей штрафа

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей Google за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ. Об этом ТАСС сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновной компанию Google по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних) и назначил наказание в виде штрафа на 800 тыс. рублей", - сказали в суде. Компании грозило до 4 млн рублей штрафа. Поводом послужила публикация в YouTube информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством РФ.

Так называемый закон о самоконтроле действует с 21 февраля 2021 года. Это статья 10.6 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Согласно этой норме, на соцсети наложена обязанность мониторить и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию.