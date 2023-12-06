Статистическое агентство Италии увидело угрозу бедности для 28% несовершеннолетних страны

ISTAT также отмечает, что 46,6% детей и подростков проживают в южных частях страны и на островах

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Более 28% детей и подростков в возрасте младше 16 лет в Италии находятся под угрозой бедности и социальной изоляции. Данные за 2022 год приводит Национальное статистическое агентство ISTAT в докладе об условиях жизни несовершеннолетних.

Почти половина детей и подростков (46,6%) проживают в южных частях страны и на островах. Тогда как в центре (21,4%) и на севере страны (18,3%) их число почти вдвое меньше.

Еще большему риску бедности в Италии подвержены несовершеннолетние иностранцы: 41,5% по сравнению с 26,9% среди несовершеннолетних граждан Италии. Наибольшее число материально неблагополучных детей и подростков иностранного происхождения живут на юге (почти 90%).

Такие данные о неудовлетворительных социальных условиях отмечаются в стране не впервые.

Ранее благотворительная организация Caritas заявила, что "бедность стала структурным общественным явлением". При этом в организации отмечают, что каждый третий, обращающийся к ней за помощью, является работающим. В Италии продолжается политическая дискуссия об установлении минимальной заработной платы на уровне €9 в час. Общие коллективные контракты, практикуемые по целым секторам, предусматривают зарплату в размере €5 в час. Профсоюзы объявили о намерении провести в связи с этим протестные акции. При этом правительство настаивает на других формах социальной поддержки граждан.

Общее число живущих в Италии на грани бедности оценивается на уровне более 14 млн человек (или 24,4%), указывается в последних статистических докладах.