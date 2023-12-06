На стенде Херсонской области на выставке "Россия" организовали отправку писем бойцам СВО

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что почтоматом могут воспользоваться все россияне

ГЕНИЧЕСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области установили на стенде региона на выставке "Россия" почтомат, через который можно отправить корреспонденцию бойцам в зону СВО. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

"Проект "Полевая почта" мы запустили для того, чтобы помочь родственникам и друзьям военнослужащих, облегчить и упростить их связь с близкими, выполняющими свой воинский долг. Почтоматом могут воспользоваться все россияне, правила его использования обычные, но письма будут доходить быстрее", - написал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.