В Москве 146 работникам "Мостоотряда-55" выплачен долг по зарплате более 2,5 млн руб.

После вмешательства прокуратуры и принятия мер прокурорского реагирования задолженность перед ними погашена в полном объеме

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. 146 сотрудников мостостроительной компании "Мостоотряд-55" получили выплаты задержанной заработной платы после вмешательства транспортной прокуратуры. Сумма задолженности составила более 2,5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"На момент проверки перед 146 работниками ООО "Мостоотряд-55" имелась задолженность по зарплате на сумму более 2,5 млн рублей. После вмешательства прокуратуры и принятия мер прокурорского реагирования задолженность перед ними погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, организация регулярно задерживала выплаты зарплат и ежегодных оплачиваемых отпусков. По результатам проверки ООО "Мостоотряд-55" также оштрафовано на 300 тыс. рублей.