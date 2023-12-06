Матвиенко считает нужным изменить одежду для женщин-заключенных

Как отметила председатель Совфеда, за последнее время Минюст сделал многое для гуманизации уголовно-исполнительной системы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым изменить одежду, которая выдается женщинам, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в том числе ее цвет и состав ткани.

"Ну, что эти синие робы? Никто не говорит шелка надевать. Пусть это [будет] хлопок, натуральная ткань. Все-таки это женщины. Они и в тюрьме должны быть женщинами. Иначе потом выходят и ведут себя совершенно по-другому", - сказала спикер Совфеда в ходе открытого диалога с министром юстиции Константином Чуйченко.

Так она отреагировала на выступление министра, который сообщил о готовящихся изменениях в одежде заключенных. "Мы сейчас вместе с ФСИН обсуждаем изменение одежды, прежде всего женской. В плане цвета и так далее, потому что то, что они сегодня носят, это такие депрессивные истории", - сказал Чуйченко.

Также в ходе встречи Матвиенко отметила, что за последнее время Минюст сделал многое для гуманизации уголовно-исполнительной системы, но необходимо продолжать эту работу. "Что касается беременных женщин, нельзя их в камере держать, их надо или на поселении, в зависимости от характера преступления. Но ради будущего ребенка, давайте быстрей проталкивайте эти законы", - сказала она.