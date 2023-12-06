В Софии прошла масштабная акция протеста работников культуры и искусства

Они потребовали от властей увеличения бюджетных средств на развитие культурной сферы

СОФИЯ, 6 декабря. /ТАСС/. Общенациональная акция протеста работников культуры и искусства прошла в Софии. Сотни артистов, музыкантов, музейных работников, библиотекарей и представителей других учреждений, приехавшие в столицу со всех уголков страны, несмотря на холодную и дождливую погоду, собрались у министерства культуры, требуя от властей увеличения бюджетных средств на развитие культуры.

Затем они провели шествие к правительству и парламенту страны. "Народ без культуры - народ без будущего", - скандировали участники акции. Они подчеркнули, что развитие культуры имеет стратегическое значение для развития страны и ее граждан. Участники протеста также настаивали на повышении заработной платы. В настоящее время зарплата участников профессиональных музыкальных коллективов в регионах страны составляет около 800 левов (примерно €400). Участники акции предупредили о готовности перейти к забастовкам.

Во время протеста улицы в центре Софии были недоступны для движения транспорта.

В министерстве финансов с требованиями деятелей культуры не согласились.

"Бюджет культуры увеличен значительно, на 50 млн левов (около €25 млн - прим. ТАСС) больше по сравнению с прошлым годом выделено средств на сценическое искусство, на 28,5 млн левов (около €14,25 млн) больше получат музеи и библиотеки. Не пониманию, почему они протестуют", - заявил министр финансов Асен Василев журналистам.

Акция деятелей культуры и искусства в Софии прошла без происшествий.