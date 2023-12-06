Роджер Уотерс назвал бомбардировки Газы "до невозможности отвратительными"

Cооснователь Pink Floyd также обвинил так называемое израильское лобби в попытках срыва его турне по Латинской Америке за поддержку жителей Палестины

СТАМБУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Cооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал "до невозможности отвратительными" бомбардировки Израилем сектора Газа. В интервью телекомпании TRT World музыкант также обвинил так называемое израильское лобби в попытках срыва его турне по Латинской Америке за поддержку жителей Палестины.

"Вы даже не можете поставить себя в положение тех, кто живет в Газе. Это матери, отцы, дети - 2,3 млн человек, сейчас уже меньше, которых днем и ночью, неделю за неделей бомбят [самолеты] F-16. Невозможно даже представить, каково это [жить под бомбежками], и поверить, что за нападениями Израиля стоит самая могущественная в мире империя [США], это до невозможности отвратительно", - сказал 80-летний Уотерс.

По словам британского исполнителя, его концерты пытались отменить в Буэнос-Айресе и Уругвае на том основании, что он - "антисемит и разжигает ненависть к еврейскому народу". "Это не так, конечно, это откровенная чушь", - рассказал он. "И они [израильское лобби] продолжают придумывать истории, публиковать их. Это как из книги [главного пропагандиста Третьего Рейха Иозефа] Гебельса - чем чудовищнее ложь, тем больше вероятность, что в нее поверят", - добавил Уотерс.

Автора большинства хитов Pink Floyd неоднократно обвиняли в антисемитизме, в том числе после его критических высказываний об Израиле и политике еврейского государства в отношении Палестины. Проходившие весной этого года гастроли Уотерса в Германии сопровождались скандалом, который вызвал его сценический наряд, напоминавший нацистскую униформу и отсылавший к образу диктатора Пинка - главного героя фильма Pink Floyd -The Wall режиссера Алана Паркера. После концерта Уотерс отверг все обвинения и заявил, что подвергается политически мотивированной травле.