Григоренко сообщил, что оказание цифровых услуг постепенно переведут в проактивный режим

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства отметил, что гражданам не потребуется подавать заявления на услуги или направлять подтверждающие документы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Оказание цифровых услуг и решение различных жизненных ситуаций постепенно будет переводиться в проактивный формат, то есть гражданам не потребуется подавать заявления на услуги или направлять подтверждающие документы. Об этом сообщил журналистам во время поездки в Нижний Новгород вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Поставлена задача уходить в проактивный режим. То есть понимая, какие жизненные ситуации есть у человека, государство, исходя из имеющихся у него данных, должно сразу предлагать решение вопросов", - сказал он.

По словам вице-премьера, применение такого подхода делает возможным работа с большими данными.

"Она (цифровая модель правительства, работающая с применением больших данных - прим. ТАСС) настроена на то, чтобы решать проблемы конкретного человека. <…> Система оценки того, что и как мы делаем, осуществляется через обратную связь. <…> На мой взгляд, это (работа с большими данными - прим. ТАСС) позволяет концентрироваться на конкретных проблемах людей", - добавил вице-премьер.