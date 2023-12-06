Кабмин Испании решил сменить главу информагентства EFE

Габриэла Каньяс занимала эту должность с 2020 года

МАДРИД, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Испании решило снять с должности главы информационного агентства EFE журналистку Габриэлу Каньяс.

По данным самого СМИ, Каньяс заявила, что для нее "было честью занимать этот пост". Пока нет сведений о том, кто возглавит агентство.

66-летняя Каньяс заняла должность руководителя EFE в 2020 году. Она является выпускницей Мадридского университета Комплутенсе. На протяжении длительного времени работала в газете El Pais, в том числе в качестве корреспондента в Брюсселе и Париже.

Испанское информационное агентство EFE было основано в 1939 году и является одним из крупнейших в мире.