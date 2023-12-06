В РФ организовали лечение для ветерана-интернационалиста из Таджикистана

Впервые за восемь лет он смог самостоятельно ходить, рассказали в посольстве России в Душанбе

ДУШАНБЕ, 6 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Душанбе при содействии правительства Москвы организовало лечение в столице РФ для ветерана войны в Афганистане Хабибулло Содикова, благодаря чему он впервые за восемь лет смог самостоятельно ходить. Об этом сообщили в посольстве по итогам встречи посла Семена Григорьева с представителями Союза ветеранов-интернационалистов Таджикистана.

"Проведенная летом этого года в российской столице замена протезов позволила впервые за восемь лет встать на ноги и успешно продолжить общественную работу в качестве председателя Союза ветеранов-интернационалистов города Вахдат", - говорится в сообщении.

Содикову, который за мужество, проявленное при участии в боевых действиях на территории Афганистана был награжден Орденом Красного Знамени, требовалась замена протезов левого и правого бедра, однако с 2015 года он не мог оплатить операции. На встрече председатель Союза ветеранов-интернационалистов Таджикистана Шавкат Мирзоев выразил благодарность за организацию лечения Григорьеву, а также бывшему послу в Душанбе Игорю Лякину-Фролову, сотрудникам департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, автономной некоммерческой организации "Содружество Триумф" и врачам Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда РФ.

По линии правительства российской столицы ветеранам в Душанбе регулярно оказывается помощь, в частности, в сентябре посольство сообщило, что в 2023 году материальную помощь получат 28 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые проживают в Душанбе.