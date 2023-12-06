Минздрав Украины назвал местный рынок источником вспышки гепатита А в Винницкой области

По словам замглавы ведомства Игоря Кузина, более 70% заразившихся покупали продукты на винницком рынке

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Источником вспышки гепатита А в Винницкой области стал местный рынок. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на замглавы Минздрава Украины Игоря Кузина.

По его словам, более 70% заразившихся покупали продукты на винницком рынке, при этом заболевание выявлено и у некоторых сотрудников рынка.

В октябре в результате вспышки гепатита А в области заболели около 300 человек. В начале ноября власти заявили, что вспышка локализована, однако источник инфекции так и не был установлен. Кроме того, отдельные случаи заболевания выявлялись в Ивано-Франковской области, затем - в Закарпатской, Тернопольской, Днепропетровской, Киевской и Волынской областях. В Минздраве страны заявляли, что не считают их взаимосвязанными.