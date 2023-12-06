В Дагестан доставили более 200 тыс. школьных учебников из Московского региона

Школы региона подключат к Московской электронной школе

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Дагестан получил более 200 тыс. школьных учебников из Москвы и Московской области. Они были направлены из-за возникшего в регионе дефицита, сообщил журналистам председатель регионального правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В рамках принятия временных мер по снижению дефицита обеспеченности учебными изданиями учащихся школ республики на сегодняшний день получены учебные издания из города Москвы и Московской области в количестве более 212,8 тыс. учебных изданий, которые в настоящее время передаются в муниципалитеты с наибольшим дефицитом учебных изданий", - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, с этого учебного года школы региона подключат к Московской электронной школе. Это электронная библиотека, которая содержит около 2 млн цифровых образовательных материалов, в том числе уникальные виртуальные лаборатории, интерактивные приложения и видеоуроки.

Ранее в Минобрнауки региона сообщали, что после принятия нового федерального перечня учеников их обеспеченность в школах Дагестана не полная. Готовность передать учебники выразил Департамент образования и науки Москвы из своего обменно-резервного библиотечного фонда.