В Петербурге возобновили запрет на использование беспилотников

Ограничения не распространяются на беспилотники федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Запрет на использование беспилотных воздушных судов в Санкт-Петербурге возобновлен с декабря и будет действовать по 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города.

Запрет на запуски беспилотников в городе вступил в силу в начале мая 2023 года, после чего несколько раз продлевался. Последний раз он был продлен до 30 сентября.

"Оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента России от 19.10.2022 №757, принял решение с 1 декабря 2023 по 15 апреля 2024 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения не распространяются на беспилотники федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, которые исполняют госзаказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии в случае наличия подтверждающих документов. Разрешено и использование беспилотников в рамках спортивных мероприятий Петербурга с согласования комитета по физической культуре и спорту, также при обеспечении функционирования объектов топливно-энергетического комплекса (необходимы подтверждающие документы).

"Отметим, что в указанные даты запрещено также движение всех типов судов на внутренних водных путях РФ федерального и регионального значения. Исключением являются суда, имеющие: специальное назначение (безопасность граждан, аварийно-спасательные мероприятия и др.), соответствующий ледовый класс, воздушную подушку и особую конструкцию", - сообщили в комитете.