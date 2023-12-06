На ВДНХ представили самый большой оренбургский платок-триколор

Рекорд зафиксировали в Книге рекордов России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Самый большой пуховый платок, изготовленный в цветах российского флага, представили на выставке-форуме "Россия" в День Оренбургской области. Рекорд зафиксировали в Книге рекордов России, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня, 6 декабря, на главной сцене ВДНХ был представлен пуховый флаг России, площадь которого составляет 68,4 кв. м. На создание платка-рекордсмена ушло более 250 часов и 4 кг тончайшей пряжи. Над ним трудились два ведущих предприятия пуховязальной отрасли - ООО "Фабрика оренбургских пуховых платков" и ПК "Оренбургские пуховницы", - говорится в сообщении.

Рекорд зафиксировал главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он вручил заместителю председателя правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Сергею Катасонову сертификат об установлении рекорда.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.