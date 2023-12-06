Жители Ставрополья голосованием определят кандидатов на награды за поддержку СВО

Медаль "За поддержку СВО" учредили в регионе в сентябре 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Медалями "За поддержку СВО" в Ставропольском крае будут награждены кандидаты, которых определят во время народного голосования. Голосование проведут в преддверии празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду в ходе прямой линии с жителями региона.

"Сейчас есть 35 предложений. Их подготовили общественные организации, сами ребята защитники подготовили обращения по награждению. <…> Я не смогу принять решение единоличное, мы все-таки проведем народное голосование. Я лично вручу эту награду. Думаю, что мы будем ориентироваться ко Дню защитника Отечества, к 23 февраля 2024 года", - сказал Владимиров.

Медаль "За поддержку СВО" учредили на Ставрополье в сентябре 2023 года. Получателям будут выплачивать премию в размере 300 тыс. рублей. Награждать медалью будут отличившихся в ходе специальной военной операции бойцов, добровольцев и благотворителей, оказывающих помощь военнослужащим и восстановлению инфраструктуры новых регионов РФ. Ежегодно награду смогут получить не более 30 человек.