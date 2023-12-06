В РФ благодарны ОАЭ за открытие храма апостола Филиппа в Шардже

Президент Путин благодарил за выделенный участок для первого храма РПЦ на Аравийском полуострове, рассказал архимандрит Александр (Заркешев)

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Единственный храм Русской православной церкви на Аравийском полуострове действует в городе Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах, и благодарность российского руководства была высказана именно в отношении строительства этого храма. Об этом сказал ТАСС настоятель храма святого апостола Филиппа в ОАЭ архимандрит Александр (Заркешев).

Президент РФ Владимир Путин в среду во время двусторонних переговоров поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма в этой стране. Других подробностей относительно церкви не сообщалось.

"Я думаю, что президент благодарил за выделенный земельный участок для нашего храма, который мы уже построили, - первый и единственный храм Русской православной церкви на Аравийском полуострове. Участок земли был выделен, и мы построили храм в честь святого апостола Филиппа, он сейчас действует. Другого ничего я не знаю", - сказал настоятель.

Он рассказал, что участок под строительство пятикупольной церкви и трехэтажного культурно-просветительского центра был выделен приходу Русской православной церкви в 2007 году. В 2008 году закладку будущего храма святого апостола Филиппа совершил митрополит Смоленский и Калининградский (будущий патриарх) Кирилл, в торжественной церемонии тогда также принял участие принц эмирата Шарджа шейх Исам бен Сагр Аль-Касеми. Строительство храмового комплекса и духовно-просветительского центра завершилось в 2011 году.

По словам архимандрита Александра, отношения с местным населением у прихожан складываются замечательные. "Мы всем очень довольны, самая благоприятная обстановка", - добавил он.

Православный приход РПЦ в Шардже был образован с разрешения и по благословению Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия lV, поскольку ОАЭ является канонической территорией Антиохийской православной церкви.