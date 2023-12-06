Прощание с народной артисткой РФ Татьяной Владимировой пройдет 8 декабря в Москве

Артистка умерла во вторник на 74-м году жизни

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой России, ведущей актрисой театра "Et Cetera" Татьяной Владимировой состоится 8 декабря в церкви Иоанна Воина на Якиманке в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Артистка умерла во вторник на 74-м году жизни.

"Прощание с Татьяной Юрьевной Владимировой состоится 8 декабря. С 12:00 до 14:00 - отпевание и прощание в храме "Церковь Иоанна Воина на Якиманке", - говорится в сообщении.

Артистку кремируют в морге ЦКБ. Поминки состоятся в театре "Et Cetera".

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ, училась у Василия Петровича Маркова. С 1993 года Татьяна Владимирова являлась актрисой московского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина. Актриса играла в таких спектаклях, как "Женитьба", "Гроза", "Вишневый сад", "Мамаша Кураж", "Лекарь поневоле", "Дядя Ваня " и др.