Новогодние праздники на Ставрополье пройдут без фейерверков и масштабных мероприятий

Во всех учреждениях культуры региона будут проходить новогодние представления с отечественными героями мультфильмов

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Ставропольский край не будет устраивать массовых праздничных мероприятий к Новому году, а также откажется от фейерверков, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона.

"Фейерверков мы не предполагаем. В любом случае, не время пока что праздновать. Новогодние мероприятия будут наполнены анимационными представлениями, нашими артистами. Вне сомнения, гулянья и на Рождество будут, но без большого масштаба", - сказал Владимиров.

Он добавил, что во всех учреждениях культуры региона будут проходить новогодние представления с отечественными героями мультфильмов.

"Мы взяли направление, чтобы наши дети развлекались с нашими российскими мультгероями, телевизионными героями - Чебурашка, волки, зайчики, чтобы они были наши, российские", - пояснил глава региона.

Кроме того, в этом году дети участников СВО будут приглашены на краевые елки, добавил Владимиров. Ранее губернатор края Владимир Владимиров рекомендовал руководителям краевых органов власти воздержаться от корпоративов в новогодние праздники в 2023 году в связи с проведением специальной военной операции.