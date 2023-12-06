В Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за ожидаемых 30-градусных морозов

Губернатор региона Александр Соколов также поручил проверить состояние всех котельных и организовать пункты обогрева на трассах для водителей

КИРОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области ввели режим повышенной готовности в регионе из-за ожидаемых на неделе 30-градусных морозов. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

"В Кировскую область пришли первые серьезные морозы. В течение нескольких дней температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов. Ввели режим повышенной готовности", - написал Соколов.

Он отметил, что в районах области проведут противопожарные рейды. "Попросил со всей ответственностью подойти к вопросу и начать уже сегодня. Люди начнут чаще топить печи, пользоваться обогревателями. Надо еще раз напомнить о безопасности, посмотреть, все ли у всех исправно", - написал глава региона.

Соколов также поручил проверить состояние всех котельных и организовать пункты обогрева на трассах для водителей. Главное управление МЧС России по Кировской области и Министерство транспорта Кировской области рекомендовали водителям ограничить поездки, особенно на дальние расстояния.

В Кирове в среду вечером минус 17 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 27 градусов. До середины следующей недели синоптики прогнозируют днем минус 23-25 градусов, по ночам - до минус 32 градусов.