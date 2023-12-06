В Валуйском округе Белгородской области восстановили 86% разрушенных ВСУ домов

В зоне чрезвычайной ситуации еще находятся 58 поврежденных объектов

ТАСС, 6 декабря. Строители восстановили в Валуйском городском округе Белгородской области 85,9% разрушенных обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) строений, или 866 из 1 088 домов. В зоне чрезвычайной ситуации еще находятся 58 поврежденных объектов, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Общая ситуация по Валуйскому городскому округу на сегодняшний день следующая: из 1 008 поврежденных объектов восстановлено 866. Сейчас строители выполняют работы в 80 частных домовладениях и 4 квартирах (11 домовладений возводятся заново). В зоне ЧС, там, где нет возможности приступить к восстановлению, у нас остаются 58 объектов", - написал он.

Гладков сообщил, что в среду проверил ход и качество восстановительных работ в Валуйском городском округе и отметил недостаточный темп выполнения работ, поэтому поручил своим заместителям разбираться со строительными бригадами и усилить работу. Он уточнил, что к работам привлечена еще одна из строительных организаций с большим опытом восстановления жилья, в настоящий момент она уже находится на месте.

"Надеюсь, что в ближайшую неделю жители, у которых есть претензии и вопросы, увидят изменения в динамике. На следующей неделе повторно приеду и проверю лично - еще раз пройдусь по сегодняшним адресам в Валуйках, Уразово и не только. В планах также посмотреть за ходом работ в селах Долгое и Соболевка, там тоже имеются вопросы по восстановлению", - написал губернатор.