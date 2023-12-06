На строительство корпуса Чеченского колледжа экономики и управления выделят 110 млн рублей

Соглашение о предоставлении субсидии должно быть заключено не позднее 30 календарных дней после издания этого распоряжения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ дополнительно выделит почти 110 млн рублей на строительство учебного корпуса и спортблока в Чеченском колледже экономики и управления. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2023 году Минэкономразвития России на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики бюджетные ассигнования в размере 109 млн 654,5 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ в целях софинансирования расходных обязательств Чеченской Республики, возникающих при реализации мероприятия "Строительство учебного корпуса и спортблока с переходом Чеченского колледжа экономики и управления", имея в виду достижение в 2023 году показателя его технической готовности 100%", - говорится в документе.

Отмечается, что соглашение о предоставлении субсидии должно быть заключено не позднее 30 календарных дней после издания этого распоряжения.