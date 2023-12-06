Путин подарил президенту ОАЭ его портрет

Президенту РФ подарили мозаику, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин привез в подарок президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну его портрет, рассказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, во время визита российского лидера в ОАЭ состоялся "протокольный обмен подарками". "Путин подарил картину, где изображен президент [Мухаммед бен Заид Аль] Нахайян, а Путину подарили мозаику", - уточнил представитель Кремля.

После ОАЭ президент РФ отправился в Саудовскую Аравию. Песков отметил, что этот визит имел статус рабочего, поэтому обмена подарками не было.