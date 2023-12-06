Навигацию в Суэцком канале восстановили после столкновения судна с мостом

Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Движение по Суэцкому каналу полностью восстановлено после столкновения грузового судна ONE ORPHEUS с понтонным мостом Ахмеда аль-Манси близ Исмаилии. Об этом сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.

"Спасательным буксирам удалось справиться с аварийной и технической неисправностью, которая произошла с контейнеровозом ONE ORPHEUS при пересечении канала", - говорится в заявлении чиновника, опубликованном на официальной странице администрации Суэцкого канала в соцсети X (ранее Twitter).

Контейнеровоз ONE ORPHEUS шел из Сингапура в Нидерланды. Проходя под понтонным мостом, судно потеряло управление из-за неисправности, что привело к столкновению.