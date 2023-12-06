В Москве ожидаются туман и ухудшение видимости

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и избегать внезапных маневров

МОСКВА, 6 декабря, /ТАСС/. Туман с видимостью до 700 м ожидается в ночь на четверг в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 01:00 до 09:00 часов 7 декабря местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сообщили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют автовладельцам, управляя автотранспортом в таких погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.