Кабмин обсудит улучшение условий обучения детей-инвалидов

Правительство России также рассмотрит несколько правовых вопросов, которые касаются установления публичных сервитутов при использовании земельных участков в различных целях

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание.

На нем, в частности, будут обсуждаться поправки в закон об образовании, направленные на совершенствование условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также оказания им психолого-педагогической помощи.

Российские власти уделяют большое внимание разработке новых мер поддержки детей-инвалидов и их родителей. Так, в начале декабря кабинет министров дополнительно выделил более 480 млн рублей на обеспечение таких семей необходимым жильем. Ожидается, что эта мера позволит улучшить условия проживания более 400 семей из 16 регионов страны.

Кроме того, с сентября в России вступил в силу утвержденный правительством новый порядок использования родителями детей-инвалидов предоставляемых им дополнительных оплачиваемых выходных дней. Согласно российскому законодательству, одному из родителей для ухода за ребенком с инвалидностью ежемесячно дается четыре таких дня. При этом по правилам, действовавшим до сентября, неиспользованные в течение одного месяца выходные не переносились на следующий и "сгорали". Новые нормы изменили этот порядок и позволили суммировать все причитающиеся за год выходные для их единовременного использования.

Вопросы земельных отношений

Кроме того, правительство рассмотрит несколько правовых вопросов, касающихся установления публичных сервитутов при использовании земельных участков в различных целях. Так, Минстрой России планируется наделить правом по установлению публичных сервитутов в отношении земельных участков в целях эксплуатации объектов тепловодоснабжения и водоотведения, расположенных на территориях двух и более субъектов РФ.

Также будет обсуждаться внесение изменений в положение о Росжелдоре. Корректировка документа касается уточнения полномочий ведомства по установлению публичных сервитутов в отношении земель для устройства пересечений железнодорожных или автомобильных дорог с железнодорожными путями на участках, находящихся в госсобственности и в границах полос отвода железных дорог.

Другие темы

В повестке также значится вопрос о выделении дополнительной финансовой помощи Камчатскому краю и Мурманской области на закупку мазута для прохождения очередного отопительного сезона. Соответствующее поручение кабмину ранее давал президент РФ Владимир Путин.

Помимо этого, участники встречи обсудят поправки в Бюджетный кодекс РФ. Как уточняют в правительстве, речь пойдет о совершенствовании подходов к управлению капитальными вложениями.

Среди других инициатив, которые обсудят на предстоящем заседании, - продление до конца 2024 года переходного периода, в течение которого на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей не будет применяться законодательство об ОСАГО.

Кабинету министров предстоит рассмотреть законопроект, направленный на совершенствование условий служебных контрактов с государственными гражданскими служащими РФ, а также их перевода на иные должности государственной гражданской службы.

В числе других вопросов, которые будут в центре внимания правительства, - ратификация подписанного в июне этого года протокола с изменениями в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, внесение поправок в Гражданский процессуальный кодекс РФ, уточнение полномочий Росрыболовства и законопроект, направленный на снижение издержек исполнителей климатических проектов и других участников рынка углеродных единиц при регистрации ими профильных проектов.