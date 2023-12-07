В Петербурге в форуме "Арктика: настоящее и будущее" примут участие более 2 тыс. экспертов

Итогом работы мероприятия станет общественная резолюция, которая ежегодно собирает около 1 тыс. инициатив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге на площадке КВЦ "Экспофорум" XIII международный форум "Арктика: настоящее и будущее" соберет 7-8 декабря более 2 тыс. экспертов, которые предложат свои идеи для развития основных направлений жизни Крайнего Севера. Ключевыми темами форума станут Северный морской путь и последствия глобального потепления для Арктики, этим и другим вопросам посвятят 50 тематических сессий.

"На общественном форуме наша общая задача обсудить роль Арктики как для ее жителей, так и для россиян, проживающих на остальной территории нашей страны. А также ответить на вопросы, на какие цели и ценности необходимо опираться при развитии региона, как надо актуализировать законодательство в сегодняшних реалиях", - отметил специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президент "Ассоциации полярников", председатель оргкомитета форума Артур Чилингаров.

Впервые в этом году в мероприятии примут участие школьники. В рамках просветительского проекта "Встреча поколений" опытные эксперты форума встретятся с 400 учащимися 7-8 классов и расскажут им об особенностях жизни в Арктике и о наиболее востребованных и высокооплачиваемых специальностях в регионе.

В международных сессиях форума примут участие ученые и общественники из Норвегии, США и других арктических государств. Также свои страны представят участники из неарктических государств, имеющих свои интересы в регионе - Бразилии, Турции, Уругвая, Боливии, Бахрейна, Сингапура, Японии и еще некоторых стран.

Деловую программу мероприятия дополнит выставка новых арктических проектов, достижений науки и техники для развития Крайнего Севера. Итогом работы форума станет общественная резолюция, ежегодно собирающая около 1 тыс. инициатив от участников. Ее положения будут направлены в профильные органы власти для совершенствования законодательства в сфере устойчивого развития Арктики.

Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.