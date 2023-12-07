Законопроект о выплатах нерожденным детям бойцов СВО могут внести в ГД в ближайшее время

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отметила, что документ получил положительное заключение правительства России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Законопроект о распространении страховых выплат в случае гибели участника специальной военной операции (СВО) на его еще не родившихся детей будет доработан и внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, один из авторов законопроекта Ирина Рукавишникова.

"Учитывая положительное заключение правительства РФ по законопроекту, его доработка и внесение на рассмотрение в Госдуме планируется в самое ближайшее время", - сказала сенатор.

Она пояснила, что в наследственном праве действует принцип, по которому право на получение наследства в случае смерти наследодателя имеют не только его живущие родственники, но и еще неродившиеся дети. Однако этот принцип не был учтен при установлении порядка получения страховых выплат родственниками погибших участников специальной военной операции. "Подготовленный рабочей группой по СВО законопроект направлен на устранение сложившегося противоречия, а также на восстановление справедливости в отношении всех детей военнослужащих", - отметила Рукавишникова.

Как говорится в проекте отзыва правительства на законопроект (есть в распоряжении ТАСС), кабмин поддерживает инициативу при условии ее доработки с учетом замечаний. В частности, там не согласны с тем, что нововведение затрагивает только детей, зачатых в браке, ведь Семейный кодекс позволяет установить отцовство в судебном порядке. "Тем самым зачатый, но еще не родившийся ребенок может быть признан ребенком застрахованного лица с такими же правами и обязанностями по отношению к родителям и их родственникам, которые имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой. С учетом изложенного проектируемое регулирование ограничивает право детей, родители которых не состояли в браке, на получение страховой выплаты", - отмечается в проекте отзыва.

Кроме того, в правительстве указали на то, что положения законопроекта устанавливают обязанность страховщика по осуществлению выплаты страховой суммы в течение 15 дней со дня рождения ребенка, зачатого в браке с застрахованным лицом. "В указанный срок свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее не только факт его рождения, но и факт отцовства ребенка, может не быть оформлено, в связи с чем данная обязанность является заведомо неисполнимой для страховщика и ее необходимо исключить с учетом положения пункта 4 статьи 11 федерального закона, устанавливающего сроки выплаты выгодоприобретателям страховых сумм", - говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин в августе подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований. Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3 млн 131 тыс. 729,56 рублей, при получении инвалидности - более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей - II группы, около 783 тыс. рублей - III группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тыс. рублей, легкого ранения - около 78 тыс. рублей.